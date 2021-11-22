Жанибек Алимханулы запросил от WBO боя с чемпионом мира

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) добивается чемпионского боя с обладателем титула WBO в среднем дивизионе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает инсайдер Лэнс Пагмайр, менеджер казахстанского боксера Эгис Климас подал ходатайство в WBO о том, чтобы Алимханулы был назначен обязательным претендентом для чемпиона мира Андраде. Всемирная боксерская организация во вторник рассмотрит этот запрос.

"Хайме Мунгия, первый номер рейтинга WBO, не будет подавать прошение об обязательном бое с Андраде, поэтому второй номер рейтинга Алимханулы, победивший техническим нокаутом в субботу, нанесет свой удар, а Климас узнает обязательного претендента Андраде в следующем месяце", - пишет Пагмайр.

Напомним, что в минувшие выходные Алимханулы избил экс-чемпиона мира из Франции Хассана Н'Дама Н'Жикама и защитил свой титул, а Андраде также сохранил свой пояс, одержав легкую победу над ирландцем Джейсоном Куигли (19-2, 14 KO).