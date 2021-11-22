 Jl32nl8vDB6DS3qnJhFAL3tSAFXIlfPfCfiCmAxp
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Жанибек Алимханулы запросил от WBO боя с чемпионом мира

Жанибек Алимханулы запросил от WBO боя с чемпионом мира
©instagram.com/klimasmanagement/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) добивается чемпионского боя с обладателем титула WBO в среднем дивизионе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает инсайдер Лэнс Пагмайр, менеджер казахстанского боксера Эгис Климас подал ходатайство в WBO о том, чтобы Алимханулы был назначен обязательным претендентом для чемпиона мира Андраде. Всемирная боксерская организация во вторник рассмотрит этот запрос.

"Хайме Мунгия, первый номер рейтинга WBO, не будет подавать прошение об обязательном бое с Андраде, поэтому второй номер рейтинга Алимханулы, победивший техническим нокаутом в субботу, нанесет свой удар, а Климас узнает обязательного претендента Андраде в следующем месяце", - пишет Пагмайр.

Напомним, что в минувшие выходные Алимханулы избил экс-чемпиона мира из Франции Хассана Н'Дама Н'Жикама и защитил свой титул, а Андраде также сохранил свой пояс, одержав легкую победу над ирландцем Джейсоном Куигли (19-2, 14 KO).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Андраде Деметриус Алимханулы Жанибек
Новости
Сегодня , 10:24
Бокс
Жанибек Алимханулы запросил от WBO боя с чемпионом мира Жанибек Алимханулы запросил от WBO боя с чемпионом мира
Сегодня , 08:18
Бокс
Чемпион мира больше не будет бросать вызов Головкину Чемпион мира больше не будет бросать вызов Головкину
Вчера , 20:33
Бокс
Соперник чемпиона мира из Узбекистана устроил шоу в ринге после поражения Соперник чемпиона мира из Узбекистана устроил шоу в ринге после поражения
Вчера , 18:34
Бокс
"Остерегайтесь его!". Экс-чемпион мира восхитился Алимханулы и предрек ему титул "Остерегайтесь его!". Экс-чемпион мира восхитился Алимханулы и предрек ему титул
Вчера , 17:21
Бокс
Мать Кроуфорда станцевала в ринге после победы сына над Портером Мать Кроуфорда станцевала в ринге после победы сына над Портером
Вчера , 16:17
Бокс
Алимханулы стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира Алимханулы стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира
Вчера , 15:58
Бокс
Второй сын Кости Цзю дебютирует в профи Второй сын Кости Цзю дебютирует в профи
Вчера , 15:32
Бокс
Экс-чемпион мира завершил карьеру после избиения в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы Экс-чемпион мира завершил карьеру после избиения в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы
Вчера , 15:05
Единоборства
Канат Ислам восхитился первой победой казахского бойца из Китая в UFC Канат Ислам восхитился первой победой казахского бойца из Китая в UFC
Вчера , 13:43
Бокс
Видео боя с двумя нокдаунами, в котором Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира Видео боя с двумя нокдаунами, в котором Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Вчера , 13:05
Бокс
"Стал ближе к действующим чемпионам". Алимханулы после мощной победы записал видеообращение "Стал ближе к действующим чемпионам". Алимханулы после мощной победы записал видеообращение
Вчера , 12:30
Бокс
"Творим историю!". Алимханулы после нокаута экс-чемпиона мира обратился к болельщикам "Творим историю!". Алимханулы после нокаута экс-чемпиона мира обратился к болельщикам
Вчера , 11:21
Бокс
Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы
Вчера , 11:00
Бокс
Геннадий Головкин получил обязательного претендента на чемпионский титул Геннадий Головкин получил обязательного претендента на чемпионский титул
Вчера , 10:01
Бокс
Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира
Вчера , 09:25
Бокс
Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул
Вчера , 08:44
Бокс
Нокдаун и нокаут. Видео полного боя казахстанского супертяжа за титул от WBC Нокдаун и нокаут. Видео полного боя казахстанского супертяжа за титул от WBC
Вчера , 07:48
Бокс
Видео нокаута, или как казахстанский супертяж вырубил соперника и завоевал второй пояс Видео нокаута, или как казахстанский супертяж вырубил соперника и завоевал второй пояс
Вчера , 07:25
Бокс
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника и завоевал титул от WBC Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника и завоевал титул от WBC
20 ноября, 23:00
Бокс
Прямая трансляция титульного боя Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира Прямая трансляция титульного боя Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира
20 ноября, 20:50
Бокс
Чемпион мира сделал прогноз на бой Головкина против "суперчемпиона" Чемпион мира сделал прогноз на бой Головкина против "суперчемпиона"
20 ноября, 20:07
Бокс
"Жәнібектің қазақша боксы бар". Мырзағали Айтжанов Әлімханұлының келесі айқасы жайлы "Жәнібектің қазақша боксы бар". Мырзағали Айтжанов Әлімханұлының келесі айқасы жайлы
20 ноября, 17:17
Бокс
Стала известна реакция Головкина на вызов от непобежденного чемпиона мира Стала известна реакция Головкина на вызов от непобежденного чемпиона мира
20 ноября, 15:38
Бокс
Стали известны первые участники андеркарта объединительного боя Головкина с "суперчемпионом" Стали известны первые участники андеркарта объединительного боя Головкина с "суперчемпионом"
20 ноября, 15:20
Бокс
Казахстанский боксер из Golden Boy получил бой против "Матадора" с 19 нокаутами Казахстанский боксер из Golden Boy получил бой против "Матадора" с 19 нокаутами
20 ноября, 13:22
Бокс
Известный промоутер призвал Головкина согласиться на бой с чемпионом мира Известный промоутер призвал Головкина согласиться на бой с чемпионом мира
20 ноября, 11:59
Бокс
Победивший казахстанца на Олимпиаде узбекский боксер защитил свои титулы в профи Победивший казахстанца на Олимпиаде узбекский боксер защитил свои титулы в профи
20 ноября, 10:57
Бокс
Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом
20 ноября, 10:19
Бокс
Чемпион мира в весе Головкина уничтожил претендента за два раунда Чемпион мира в весе Головкина уничтожил претендента за два раунда
20 ноября, 09:36
Бокс
Прямая трансляция боя казахстанского супертяжа за титул от WBC Прямая трансляция боя казахстанского супертяжа за титул от WBC
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus