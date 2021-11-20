Чемпион мира в весе Головкина уничтожил претендента за два раунда

В главном событии вечера бокса в Манчестере (США) чемпион WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) победил ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 KO), тем самым успешно защитив свой титул, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже в стартовом раунде было ясно, что Андраде выиграет поединок досрочно, так как он во всем превосходил Куигли. В итоге претендент из Ирландии, работавший вторым номером, дотерпел до второго раунда, потерпев досрочное поражение.

Напомним, что в этом дивизионе также выступает казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), который 29 декабря в Токио проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).