"Фак ю, "Канело". Де Ла Хойя пообещал нокаутировать Альвареса

Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя вновь оскорбил своего бывшего подопечного - чемпиона мира в четырех весовых категориях мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО).

Ранее "Канело" рассказал о причинах разрыва контракта с GBP, а также назвал промоутера предателем. Де Ла Хойя жестко отреагировал на слова боксера.

"Фак ю, "Канело". - На***(зачем) ты наговорил обо мне все это де**мо? Я, бл**дь, нокаутирую твою ж*пу! Иду за тобой!. Вот как нужно наносить удары. Нужно уметь сбалансировать свои мощь и скорость. Дождись меня! Осталось (сбросить?) еще 5,5 килограмма. Подожди пару месяцев", - заявил 47-летний функционер, выложив видео со своих тренировок.

"Канело" сделал признание о вражде с Головкиным после допинг-скандала

Напомним, в прошлом году "Канело" подал в суд на GBP и стриминговый сервис DAZN, чтобы разорвать контракты с обеими сторонами. Три стороны смогли прийти к соглашению, и Альварес стал свободным агентом.

По словам мексиканца, конфликт возник из-за того, что промоушен дал гарантию DAZN на проведение третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) без его ведома.

"Канело" трижды проигрывал, ему повезло с судьями". Альваресу засчитали поражение в бою с Головкиным

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!