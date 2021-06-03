Де Ла Хойя раскрыл, кого избегает "Канело". Альварес жестко ответил промоутеру

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (56-1-2, 38 КО) устроил перепалку в соцсетях со своим бывшим промоутером Оскаром Де Ла Хойей из Golden Boy Promotions.

О конфликте между сторонами говорили давно. В результате это привело к тому, что Де Ла Хойя и "Канело" разорвали контракт.

Однако промоутер, похоже, не может простить своего клиента и не упускает возможности бросить в его адрес колкость. В этот раз глава GBP заявил, что Альварес "все в ринге делает неправильно: выпрямляется, выбрасывая хуки, делает это на носочках, да и вообще "плоскостопый". Что еще? Ах да, еще он избегает Джермалла Чарло (чемпиона WBC в среднем весе)".

Видимо, это была реакция на апрельское интервью Альвареса, в котором тот заявил, что промоутер ничего не делает для своей компании, а только заботится о выпивке.

Ответ "Канело" не заставил себя ждать: "О, да неужели, хочешь поговорить? Ср*ный предатель! Сделай мне одолжение, сходи *** (поимей) себя".

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Напомним, в прошлом году "Канело" подал в суд на GBP и стриминговый сервис DAZN, чтобы разорвать контракты с обеими сторонами. Три стороны смогли прийти к соглашению, и Альварес стал свободным агентом. По словам мексиканца, конфликт возник из-за того, что промоушен дал гарантию DAZN на проведение третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) без его ведома.

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