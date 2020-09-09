"Канело" начал суд против DAZN и Golden Boy на 280 миллионов долларов перед третьим боем с Головкиным

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО) подал иск против своего промоутера Оскара Де Ла Хойи
, компании Golden Boy Promotions
и стримингового сервиса DAZN
. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер
.
Исковое заявление поступило в Федеральный суд Лос-Анджелеса. В жалобе утверждается, что договор Альвареса с DAZN о нескольких боях был нарушен и причинил ущерб как минимум на 280 миллионов долларов.
"Я не боюсь никаких соперников на ринге и я не позволю, чтобы неудачи моего транслятора или промоутера удерживали меня от выхода на ринг. Я номер один в pound-for-pound... Я подал иск, чтобы вернуться в бокс и устроить своим фанатам шоу, которого они заслуживают", - заявил Альварес, слова которого приводит Коппинджер в своем твиттере
.
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Как сообщалось ранее, Альварес и GBP никак не могут договориться с DAZN по следующему бою. Причина конфликта
- финансовая: боксеру предлагают всего лишь половину от обещанного контрактом гонорара.
По условиям сделки между Альваресом и DAZN мексиканец гарантированно зарабатывает за бой минимум 35 миллионов долларов. Но боссы стриминга отказываются от ранее прописанных договоренностей.
Инсайдер сообщает, что проблема в том, что по условиям договора между стримингом и GBP промоутеры гарантировали ежегодное масштабное событие с участием Альвареса. Боссы DAZN считают, что эту часть сделки в GBP не выполнили. Приоритетом для стриминга является проведение третьего боя между "Канело" и казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО).
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