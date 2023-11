Брутальным нокаутом и апсетом в 1-м раунде закончился бой экс-чемпиона мира

Бывший чемпион мира австралиец Ти-Джей Дохени (25-4, 19 КО) в статусе явного андердога одержал досрочную победу над американцем Джафетли Лламидо (11-1, 4 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал со-главным событием вечера бокса в Korakuen Hall в Токио (Япония). Бой во втором легчайшем весе был рассчитан на 12 раундов, но закончился уже в стартовом.

Лламидо пропустил брутальный оверхэнд и оказался на канвасе. Американец попытался продолжить бой, но не смог восстановиться после нокдауна.

36-летний Дохени добил 23-летнего оппонента, вынудив рефери вмешаться и остановить бой.

The shot that sent TJ Doheny on the path to a first-round KO win in Japan today. pic.twitter.com/zBbtSSuWGX