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Чемпион мира из Казахстана определился с защитой титула

Чемпион мира из Казахстана определился с защитой титула
©instagram/zhankoshturarov

Чемпион мира по версии IBO и WBA Gold казахстанец Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) может провести следующий поединок за границей, передают Vesti.kz.

По сообщению источника, близкого к команде боксера, рассматриваются США и страны Южной Америки. Известно, что поединок состоится в первой половине лета. Переговоры уже ведутся.

Отметим, что последний бой Жанкош провел в декабре прошлого года в Алматы, когда победил японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО) и защитил титул IBO, а также завоевал вакантный пояс WBA Gold.

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К слову, титул IBO был завоеван в марте прошлого года, когда Тураров нокаутировал мексиканца Алехандро Менесеса (16-6, 9 KO).

Благодаря этой победе казахстанец поднялся на одну позицию и теперь занимает шестое место в рейтинге первого полусреднего веса.

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Метки:
Тураров Жанкош Профессиональный бокс

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