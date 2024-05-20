Нокаут спрогнозирован в бою Джукембаева

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (24-6-1, 19 КО) поделился настроем на бой с представителем Казахстана Батыром Джукембаевым (22-1, 16 КО), передает Vesti.kz.

На своем Instagram-аккаунте он опубликовал афишу поединка и добавил к нему подпись: "Пришло время устроить нокаут".

Их противостояние состоится 22 мая в Плант-Сити (США).

Свой последний на сегодняшний день бой Батыр Джукембаев провел 13 декабря так же в Плант-Сити, в нем Джукембаев решением судей победил француза Мохамеда Мимуна (23-6, 4 КО) и защитил титул WBA Continental North Americas.

Что касается Ивана Редкача, то он не боксировал с июля прошлого года, когда в Коста-Рике досрочно победил никарагуанского джорнимена Элвина Переса (28-27-4, 19 КО).