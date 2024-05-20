Канело "записали" два поражения от Головкина: подробности

Американский журналист издания The Ring и инсайдер Адам Абрамовитц высказал мнение о том, что абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) должен иметь в своем рекорде больше поражений, чем зафиксировано официально, сообщают Vesti.kz.

За свою карьеру Альварес проигрывал только дважды: Флойду Мейвезеру-младшему (в 2013 году) и Дмитрию Биволу (в 2022-м). Однако по мнению Абрамовитца, Канело должны были присудить поражения как минимум в трех боя, включая два противостояния с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

"У него должно быть четыре или пять поражений при честном счете. Он заслужил поражение в первом бою с Головкиным. Это был легкий для подсчета очков поединок. Он мог бы проиграть Головкину еще раз, а также Ларе. Это факт", - написал Абрамовитц в твиттере.

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Напомним, Альварес и Головкин провели три боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год победил мексиканец. В 2022 году соперники закрыли трилогию, где победителем вновь вышел Канело.

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