Ковалева отправили в тяжелый нокдаун в карде боя Усик - Фьюри

Известный 41-летний российский боксер Сергей Ковалев (35-5-1, 29 КО) вернулся на ринг спустя два года и потерпел поражение в рамках шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его обидчиком выступил малоизвестный 31-летний швед Робин Сафар (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Бой проходил в лимите первого тяжелого веса и продлился все 10 раундов, по итогам которых Ковалев уступил по очкам (94-95, 90-99, 92-97).

В ходе боя Ковалев пропустил немало ударов, а в десятом раунде и вовсе оказался на настиле ринга. К его радости это случилось незадолго до финального гонга, так что россиянину удалось избежать досрочного поражения. Несмотря на это, поединок показал, что лучшие годы Ковалева позади и пора уже на пенсию.

Robin Safar knocks down Sergey Kovalev heavily in the last few seconds of the fight. Kovalev makes the count and sees the full 10 rounds, to lose a 97-92, 99-90, 95-94 UD



I didn't give the former light heavyweight king a round. Time to retire after a fantastic career. pic.twitter.com/TcuxTP7rg9