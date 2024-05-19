"Я выиграл бой". Фьюри объяснил решение судей в поединке с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) считает, что победил украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. У него есть версия, почему судьи отдали предпочтение сопернику, передают Vesti.kz.

"Я верю, что я выиграл бой, он выиграл какие-то раунды, но я выиграл большинство раундов. Но что тут поделать, так обстоит дело с решениями в боксе. Его страна участвует в войне, и люди встают на твою сторону, когда твоя страна воюет в таких условиях. Но я верю, что я выиграл бой. Я вернусь, у нас есть пункт о реванше. Поздравления Александру, пусть Господь благословит его. Хочу немедленный реванш в октябре, повторюсь, я верю, что выиграл бой, но я не буду выдвигать отговорки", - цитирует его слова Telegram-канал "Ночь в клетке".

Напомним, что поединок, прошедший в Саудовской Аравии, завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде украинский чемпион отправил Тайсона в нокдаун.