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Реклама Новости спорта Бокс Профи-бокс Сегодня 12:00 Комментарии Экс-соперник Кункабаева жестко финишировал небитого соперника ©IG/theerichardtorrez Американский боксер-супертяж Ричард Торрес (10-0, 10 КО) продолжает свою победную серию. В Сан-Диего (США) он нанес первое поражение своему соотечественнику Брэндону Муру (14-1, 8 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на Vringe. Поединок завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Мур побывал в нокдауне, поднялся на ноги, но не смог оказать сопротивление набравшему ход Торресу. RICHARD TORREZ CRUMBLED MOORE 😳 pic.twitter.com/sJVNIQTye1 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024 Напомним, что Ричард завоевал серебро на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). В полуфинале турнира он победил казахстанца Камшыбека Кункабаева, но в финале уступил Баходиру Джалолову из Узбекистана. Поделиться в соц. сетях:













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