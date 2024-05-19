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Экс-соперник Кункабаева жестко финишировал небитого соперника

Экс-соперник Кункабаева жестко финишировал небитого соперника
©IG/theerichardtorrez

Американский боксер-супертяж Ричард Торрес (10-0, 10 КО) продолжает свою победную серию. В Сан-Диего (США) он нанес первое поражение своему соотечественнику Брэндону Муру (14-1, 8 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на Vringe.

Поединок завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Мур побывал в нокдауне, поднялся на ноги, но не смог оказать сопротивление набравшему ход Торресу.

Напомним, что Ричард завоевал серебро на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). В полуфинале турнира он победил казахстанца Камшыбека Кункабаева, но в финале уступил Баходиру Джалолову из Узбекистана.

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Метки:
Бокс Профессиональный бокс США Олимпиада Олимпиада-2020 Япония Кункабаев Камшыбек Казахстан

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