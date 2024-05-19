Историческим результатом завершился бой Усик - Фьюри за звание "абсолюта"

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) победил британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поединок между звездными мастерами кожаных перчаток прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего Усика раздельным решением судей. Двое судей отдали предпочтение ему - 115:112, 114:113, а один увидел преимущество Фьюри - 114:113. Отметим, что в девятом раунде Усику удалось отправить Фьюри в нокдаун.

Александр одержал 22-ю победу в 22 поединках на профессиональном ринге, а для 35-летнего Тайсона это первое поражение в карьере.

Тем не менее у британца сохраняется право на реванш. Возможно, что он состоится в этом году.