Лучше Головкина. В России оценили уровень Усика после победы над Фьюри

Российский журналист Илья Андреев пришел к выводу, что украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) является лучшим боксером из стран бывшего СССР. Он сравнил именитых спортсменов по разным критериям и пришел к такому заключению, передают Vesti.kz.

На эту тему Андреев написал материал на сайте "Спорт-Экспресс". В частности, автор отметил богатую на успехи любительскую карьеру Усика, уровень его соперников, успешное проведение поединков на территории противников, его титулы, отсутствие нокдаунов за все годы в профи-боксе и невероятную выносливость.

Говоря об оппозиции, журналист отметил, что у казахстанца Геннадия Головкина не было такой высокой планки, как у Усика:

"У Усика сложнейшая оппозиция. Кшиштоф Гловацкий, Майкл Хантер, Марко Хук, Майрис Бриедис, Мурат Гассиев, Тони Беллью, Дерек Чисора, Энтони Джошуа (дважды), Даниэль Дюбоа, а теперь и Тайсон Фьюри - Александр победил всех. Ни у одного боксера из стран экс-СССР нет такой коллекции из поверженных звезд бокса. Ни у Кости Цзю, ни у Геннадия Головкина, ни у кого", - написал он.

Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он нанес первое в карьере поражение британцу Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО).

После боя поверженный Фьюри заявил, что не считает себя проигравшим. Также стало известно, сколько денег проиграл известный рэпер Дрейк из-за ставки на Тайсона.