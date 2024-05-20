Первую казахстанку в UFC пытаются продать в сексуальное рабство

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова (10-4) опубликовала пост в соцсетях о своем непростом положении, передают Vesti.kz.
Она в поиске приюта для бездомных.
"Через неделю возможно я буду бездомной. Вы удивлены? А я нет. Это классика моей жизни в Америке. Стать бездомной прямо перед боем в UFC. Это классика, мать его! На следующей неделе я буду искать себе приют для бездомных, так как людям я уже не доверяю. Поскольку у меня нет денег на аренду, я живу где придется. Люди меня эксплуатируют, и во время этой эксплуатации пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс рабство. Кто знает приюты, благотворительные организации, которые нацелены помочь, а не эксплуатировать, напишите мне, пожалуйста. Штат Флорида", - написала она в Instagram Stories.
Агапова вернется в октагон в рамках турнира UFC on ESPN+ 101, который состоится 14 июля в Лас-Вегасе. Ей будет противостоять Луана Сантос (7-1) из Бразилии. Ранее казахстанка провела пять боев в лучшей лиге мира, одержав две победы и потерпев три поражения.
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