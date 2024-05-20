Первую казахстанку в UFC пытаются продать в сексуальное рабство

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова (10-4) опубликовала пост в соцсетях о своем непростом положении, передают Vesti.kz.

Она в поиске приюта для бездомных.

"Через неделю возможно я буду бездомной. Вы удивлены? А я нет. Это классика моей жизни в Америке. Стать бездомной прямо перед боем в UFC. Это классика, мать его! На следующей неделе я буду искать себе приют для бездомных, так как людям я уже не доверяю. Поскольку у меня нет денег на аренду, я живу где придется. Люди меня эксплуатируют, и во время этой эксплуатации пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс рабство. Кто знает приюты, благотворительные организации, которые нацелены помочь, а не эксплуатировать, напишите мне, пожалуйста. Штат Флорида", - написала она в Instagram Stories.