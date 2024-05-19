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Это случилось вновь. Сколько денег проиграл рэпер Дрейк из-за ставки на Фьюри?

Это случилось вновь. Сколько денег проиграл рэпер Дрейк из-за ставки на Фьюри?
©IG/toprank

Канадский рэпер Дрейк в очередной раз потерял много денег на неудачной ставке в букмекерской конторе. Он сделал выбор в пользу британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в его поединке с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, сообщают Vesti.kz.

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Вчера в своем Instagram-аккаунте артист выложил скрин сделанной ставки. Он поставил 565 тысяч долларов на победу Фьюри. 

В итоге Усик одержал победу раздельным решением судей и лишил Дрейка денег. Канадец потерял порядка 250 миллионов тенге. В случае победы британца канадец мог вернуть себе 1 000 050 долларов (442,33 миллиона тенге).

Отметим, что Дрейк известен своими неудачными ставками на спорт. В большинстве случаев он проигрывает большие суммы.

Фото: IG/champagnepapi©️

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Метки:
Бокс Профессиональный бокс Фьюри Тайсон Усик Александр Великобритания Украина Канада

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