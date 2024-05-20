Жена Фьюри эмоционально отреагировала на поражение мужа от Усика

Супруга британского боксера Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Пэрис опубликовала эмоциональный пост в соцсетях после боя своего мужа против украинца Александра Усика (22-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок состоялся в минувшие выходные в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой украинца судейским решением.

"19 и 20 лет нам было, когда поженились. Люблю его больше, чем когда-либо. Он лучший мужчина в моих глазах. Никогда больше не оставлю тебя во время боя. Я хотела быть там, даже несмотря на то, что не могла. Иметь и беречь с этого дня, в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, любить и ухаживать, пока смерть не разлучит нас, согласно закону Божьему", - написала она в Instagram Stories.