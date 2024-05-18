Прямая трансляция боя Усик - Фьюри за "абсолют"

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса между украинским боксером Александром Усиком (21-0, 14 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO), передают Vesti.kz.

Их поединок ориентировочно начнется в 02:30 по времени Астаны.

На кону будут стоять титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO (третья защита Усика), The Ring (вторая защита Усика), WBC (четвертая защита Фьюри) в тяжелом весе.

Ниже приводим ссылки на прямую трансляцию:

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В карде также будут боксировать:

Джей Опетая (24-0, 19 KO) - Майрис Бриедис (28-2, 20 KO);

Джо Кордина (17-0, 9 KO) - Энтони Какаче (21-1, 7 KO);

Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) - Агит Кабайел (24-0, 16 KO);

Сергей Ковалев (35-4-1, 29 KO) - Робин Сафар (16-0, 12 KO);

Марк Чемберлен (15-0, 11 KO) - Джошуа Олувасеун (23-1, 16 KO);

Мозес Итаума (8-0, 6 KO) - Илья Мезенцев (24-3, 20 KO);

Дэвид Ньика (8-0, 7 KO) - Михаэль Зайтц (12-0, 10 КО);

Айзек Лоу (24-2-3, 8 KO) - Хасибулла Ахмади (16-1, 5 КО);

Даниэль Лапин (8-0, 2 KO) - Октавио Пудивитр (9-1, 4 КО).