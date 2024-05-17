Фьюри боится смотреть в глаза Усику. Известны слова чемпиона

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал свое решение не проводить дуэль взглядов с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же категории украинцем Александром Усиком после их финальной пресс-конференции, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports Boxing.

Ранее, после пресс-конференции боксер проигнорировал соперника и смотрел на зрителей.

Фьюри в ироничной манере заявил, что пошел на такой шаг, поскольку боится украинского боксер.

"Он страшный чувак. Теперь я просто остаюсь расслабленным и жду выхода в ринг в субботу. Все разговоры и интервью завершены. Теперь я очень расслаблен и сконцентрирован", - сказал Фьюри.

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Их поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет в Саудовской Аравии в субботу, 18 мая.