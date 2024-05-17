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Фьюри "забил" на Усика и шокировал мир бокса перед супербоем

Фьюри "забил" на Усика и шокировал мир бокса перед супербоем
©instagram.com/tysonfury

Британский боксер Тайсон Фьюри провел битву взглядов с украинцем Александром Усиком в провокационном стиле, передает Vesti.kz.

Фьюри, владеющий поясом WBC в супертяжелом весе, просто отказался смотреть в глаза Усику, которому принадлежат остальные титулы этого дивизиона. Их поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет в Саудовской Аравии в субботу, 18 мая.

На счету Усика 21 победа в 21 бою в профессиональном боксе. Фьюри 34 раза одержал победу в 35 поединках.

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Метки:
Усик Александр Фьюри Тайсон

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