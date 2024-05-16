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Стала известна цена боя Джукембаева с "ужасным" боксером с 19 нокаутами

Стала известна цена боя Джукембаева с "ужасным" боксером с 19 нокаутами
©twitter.com/ProBox_TV

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 в Москве Виктор Демьяненко поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о сопернике казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (22-1, 16 КО), которым стал украинец Иван Редкач (24-6-1, 19 КО) по прозвищу El Terrible ("Ужасный").

Их 10-раундовый бой состоится 22 мая в рамках вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США).

"Крепкий соперник. Что тут сказать, будет непросто. Однако, нельзя стоять на месте. Нужно расти и технически, и карьерно. Для этого нужны бои с опытными соперниками. Я думаю, что команда Джукембаева все делает правильно. Бои стали регулярными, а уровень оппозиции растет с каждым разом. Это хороший вектор развития. Теперь все зависит от Батыра. Если он сможет победить, то можно замахнуться выше. А так и до топов уже недалеко будет", - отметил Демьяненко.

У Казахстана появился новый "король бокса"

Свой последний бой Джукембаев провел 13 декабря в Плант-Сити, когда единогласным решением судей победил француза Мохамеда Мимуна (23-6, 4 КО) и защитил титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории.

Что касается Редкача, то он не боксировал с июля прошлого года, когда в Коста-Рике досрочно победил никарагуанского джорнимена Элвина Переса (28-27-4, 19 КО).

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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