"Казахский король нокаутов" выбрал помощников к бою экс-чемпионом мира

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек (17-0, 12КО) проводит подготовку к следующему бою, который пройдет 14 июня в Лондоне (Великобритания), передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 28-летнего казахстанца, выступающего во втором полулегком весе, станет экс-чемпион мира по версии IBO британец Джеймс Диккенс (32-5, 12КО).

В данный момент боксер готовится в Англии. Ему в этом деле помогают Мэнни Роблес-младший, сын известного тренера, а также американец Дэниел Моралес (7-0, 5 КО).

Отметим, что Заурбек в профессионалах идет без поражений. В активе "Казахского короля" 17 побед, из которых 12 завершил досрочно.

Свой последний бой Султан провел в марте в Телфорде (Англия), где победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).