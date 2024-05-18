"Генерал" с 18-ю победами бросил вызов Алимханулы

Американский боксер, пятый номер рейтинга WBA в среднем весе Иэн Грин (18-2, 12 КО) по прозвищу "юный генерал" заявил о желании сразиться с чемпионом WBO и IBF в этом дивизионе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), передает Vesti.kz со ссылкой на Youtube-канал Tru School Sports.

"Я хочу драться за мировые титулы. Адамес, Жанибек, Лара - это те ребята, которых я хочу. Но если для этого мне придется пройти через других топовых парней, вроде Шейна Мозли-младшего, Элайджи Гарсии или Остина Уильямса, то я готов.

Я хорошо знаю Жанибека. Многие люди его избегают, а я хочу с ним подраться. Если поступит такое предложение, я готов буду его принять. Давайте сделаем это. Если Жанибеку не с кем будет драться, я определенно приму этот вызов", - сказал Грин.

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Напомним, что возвращение Жанибека запланировано на 13 июля в Лас-Вегасе. Соперник еще не известен, но высока вероятность, что им станет новозеландский претендент от IBF Андрей Михайлович (21-0, 13 КО).

Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда финишировал в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.