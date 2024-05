Усика лишат звания "абсолюта" после победы над Фьюри

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) лишится звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 1 июня, так как он не сможет провести обязательную защиту титула по линии IBF против хорвата Филиппа Хрговича (17-0, 14 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Дэна Рафаэля.

В этот день соперником Хрговича станет британец Даниэль Дюбуа (20-2, 19 КО), тогда как Усик планирует в октябре провести реванш с другим британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), которого победил по очкам в минувшие выходные за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе.

Отметим, что для Фьюри эта неудача стала первой на профи-ринге, а Усик по-прежнему не знает поражений.

