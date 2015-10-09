В Узбекистане объявили вердикт Каннаваро перед ЧМ-2026

Защитник сборной Узбекистана Авазбек Улмасалиев подвёл итоги январского учебно-тренировочного сбора национальной команды, который прошёл в ОАЭ под руководством нового главного тренера - Фабио Каннаваро, передают Vesti.kz.

Оценка работы Каннаваро

По словам футболиста, сбор оставил исключительно положительные впечатления как с точки зрения тренировочного процесса, так и атмосферы внутри коллектива.

"Тренировки под руководством Каннаваро прошли на очень высоком уровне, атмосфера в команде была отличной. Алхамдулиллях, сборы получились хорошими. Вызов в национальную сборную — мечта любого футболиста. Этот сбор дал мне большую мотивацию, потому что показал: шанс получить приглашение есть у каждого. Несмотря на товарищеский статус встреч, каждый футболист выходил на поле с желанием показать, на что он способен. Я очень рад, что смог забить свой дебютный гол за сборную Узбекистана. В целом игры получились хорошими", — цитирует слова Улмасалиева Championat.asia.

Экспериментальный сбор перед чемпионатом мира

Отметим, что январский сбор в ОАЭ носил экспериментальный характер. Фабио Каннаваро не стал вызывать основной костяк команды, сделав ставку на футболистов, которые ранее редко получали игровую практику в национальной сборной. Основной целью штаба было расширение обоймы и просмотр новых кандидатов в преддверии чемпионата мира-2026.

По итогам сбора сборная Узбекистана сыграла вничью с Китаем (2:2), а также одержала победу над армянским клубом "Урарту" со счётом 4:2. Сам Улмасалиев отметился двумя голами в контрольных матчах.

Исторический выход на ЧМ и новая эпоха

Напомним, летом 2025 года сборная Узбекистана под руководством Тимура Кападзе впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира. Решающий результат был добыт в матче с ОАЭ (0:0), который позволил "белым волкам" занять второе место в группе A, набрав 18 очков.

В октябре национальную команду возглавил Фабио Каннаваро — именно итальянский специалист поведёт сборную Узбекистана на ЧМ-2026, где команда дебютирует на главном футбольном турнире планеты.

