Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 20:51
 

Самый дорогой игрок "Аль-Насра" Роналду может стать одноклубником Алипа

  Комментарии

Поделиться
Самый дорогой игрок "Аль-Насра" Роналду может стать одноклубником Алипа Джон Дуран (слева) и Криштиану Роналду. ©ig.com/jadeduran9

Колумбийский нападающий саудовского "Аль-Насра" Джон Дуран может продолжить карьеру в санкт-петербургском "Зените", передают Vesti.kz.

Поделиться

Колумбийский нападающий саудовского "Аль-Насра" Джон Дуран может продолжить карьеру в санкт-петербургском "Зените", передают Vesti.kz.

Как сообщает L’Equipe, потенциальный переход 22-летнего форварда во французский "Лилль" сорвался, после чего именно российский клуб стал главным претендентом на подписание игрока.

Напомним, Дуран пополнил состав "Аль-Насра" в январе 2025 года, перебравшись из английской "Астон Виллы". Сумма сделки составила рекордные для саудовского клуба 77 миллионов евро. В составе команды из Эр-Рияда колумбиец выступал вместе с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Уже летом того же года нападающий отправился в аренду в турецкий "Фенербахче".

В текущем сезоне Дуран принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро.

Отметим, что цвета "Зенита" защищает капитан сборной Казахстана — центральный защитник Нуралы Алип.

"Зенит" Нуралы Алипа решил отпустить защитника в новый клуб


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Страсбур   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 февраля 00:45   •   не начат
Страсбур
Страсбур
(Страсбур)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Страсбур
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 15 человек

Реклама

Живи спортом!