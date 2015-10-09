Самый дорогой игрок "Аль-Насра" Роналду может стать одноклубником Алипа

Колумбийский нападающий саудовского "Аль-Насра" Джон Дуран может продолжить карьеру в санкт-петербургском "Зените", передают Vesti.kz.

Как сообщает L’Equipe, потенциальный переход 22-летнего форварда во французский "Лилль" сорвался, после чего именно российский клуб стал главным претендентом на подписание игрока.

Напомним, Дуран пополнил состав "Аль-Насра" в январе 2025 года, перебравшись из английской "Астон Виллы". Сумма сделки составила рекордные для саудовского клуба 77 миллионов евро. В составе команды из Эр-Рияда колумбиец выступал вместе с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Уже летом того же года нападающий отправился в аренду в турецкий "Фенербахче".

В текущем сезоне Дуран принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро.

Отметим, что цвета "Зенита" защищает капитан сборной Казахстана — центральный защитник Нуралы Алип.

