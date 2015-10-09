Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
"Возможно останусь в КПЛ". Бразилец за 72 миллиона восхитился Казахстаном

Экс-нападающий костанайского "Тобола", бразилец Энрике Девенс рассказал о причинах ухода из клуба и поделился впечатлениями от выступлений в Казахстане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"2025 год выдался смешанным: профессионально, лично и духовно. Начал год в Катаре, перешел в "Жальгирис", а в итоге оказался в "Тоболе", а такие перемены бьют по любому футболисту. У меня не было проблем с адаптацией, но не хватало стабильности. Благодарен "Тоболу" за предоставленную возможность и приятные знакомства. Меня здорово приняли как в команде, так и среди фанатов. Победа в Кубке Казахстана – просто замечательный момент", — отметил бразильский форвард.

Футболист также не исключил возможность продолжения карьеры в казахстанской премьер-лиге, подчеркнув, что ему не удалось полностью раскрыть свой потенциал из-за недостатка игровой практики.

"Никогда не знаешь, где окажешься завтра. Возможно, в конечном счете я вовсе останусь в КПЛ. В Костанае мне не хватило практики, чтобы раскрыться на 100 процентов. Не поймите меня неправильно: Казахстан – классная страна. Мне кажется, что местные даже чем-то напоминают бразильцев. В наших культурах есть много общего. Костанай – интересный город, Астана – крутая, а Алматы – топ. Конечно, мог бы продолжить список, но мне искренне понравилось в этих городах", — добавил Девенс.

Напомним, летом прошлого года "Тобол" приобрёл Энрике Девенса у литовского "Трансинвеста". По информации источников, сумма трансфера составила 120 тысяч евро (свыше 72 миллионов тенге). Ранее в Литве нападающий также защищал цвета клубов "Бабрунгас" и "Дайнава".

В составе костанайского клуба бразилец стал обладателем Кубка Казахстана и завоевал бронзовые медали чемпионата страны. Всего за "Тобол" Девенс провёл девять матчей, в которых отыграл 441 минуту, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Бразильский форвард за 70 миллионов начал переговоры с клубами КПЛ

