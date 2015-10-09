Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
"Манчестер Юнайтед" на 94-й минуте отменил камбэк в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одержал драматичную победу над лондонским "Фулхэмом" в матче 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

Манкунианцы активно начали игру и сумели открыть счёт уже на 19-й минуте — отличился Каземиро, замкнув атаку своей команды точным ударом. После перерыва преимущество "красных дьяволов" укрепил Матеус Кунья, забив на 56-й минуте и, казалось, приблизив хозяев к уверенной победе.

Однако концовка матча выдалась максимально напряжённой. На 85-й минуте лондонцы сократили отставание: Рауль Хименес хладнокровно реализовал пенальти. Уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, Кевин восстановил равенство, воспользовавшись неразберихой в обороне "Юнайтед".

Развязка наступила на 90+4-й минуте — победный мяч за "Манчестер Юнайтед" забил Беньямин Шешко, принеся своей команде важнейшие три очка в сумасшедшем по накалу поединке.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 41 очко и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм", несмотря на камбэк, остался с 34 баллами и располагается на восьмой позиции.

В следующем туре чемпионата "красные дьяволы" 7 февраля примут на своём поле "Тоттенхэм Хотспур", а "дачники" в тот же день сыграют дома с "Эвертоном".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
9 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
10 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
15 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

