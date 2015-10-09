"Манчестер Юнайтед" на 94-й минуте отменил камбэк в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одержал драматичную победу над лондонским "Фулхэмом" в матче 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля, сообщают Vesti.kz.

Манкунианцы активно начали игру и сумели открыть счёт уже на 19-й минуте — отличился Каземиро, замкнув атаку своей команды точным ударом. После перерыва преимущество "красных дьяволов" укрепил Матеус Кунья, забив на 56-й минуте и, казалось, приблизив хозяев к уверенной победе.

Однако концовка матча выдалась максимально напряжённой. На 85-й минуте лондонцы сократили отставание: Рауль Хименес хладнокровно реализовал пенальти. Уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, Кевин восстановил равенство, воспользовавшись неразберихой в обороне "Юнайтед".

Развязка наступила на 90+4-й минуте — победный мяч за "Манчестер Юнайтед" забил Беньямин Шешко, принеся своей команде важнейшие три очка в сумасшедшем по накалу поединке.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 41 очко и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм", несмотря на камбэк, остался с 34 баллами и располагается на восьмой позиции.

В следующем туре чемпионата "красные дьяволы" 7 февраля примут на своём поле "Тоттенхэм Хотспур", а "дачники" в тот же день сыграют дома с "Эвертоном".

WE'RE NEVER GONNA STOP! ❤️‍🔥 — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2026

