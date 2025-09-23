Станимир Стойлов принял решение по сборной Казахстана по футболу

Стала известна позиция болгарского специалиста Станимира Стойлова по возвращению в сборную Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Стойлов не вернется в сборную Казахстана

Ранее сообщалось, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) рассматривала кандидатуру Стойлова на пост главного тренера сборной. Однако сам тренер намерен продолжить работу в турецком "Гезтепе".

"Благодарю за интерес, но у господина Стоилова уже есть действующий контракт", — сказал агент специалиста Элиас Элиа в комментарии ASnews.kz.

В нынешнем сезоне клуб из Измира уверенно выступает в турецкой Суперлиге — в шести турах "Гезтепе" не потерпел ни одного поражения, а также разгромил "Бешикташ".

Напомним, Стоилов возглавлял сборную Казахстана с марта 2018 по январь 2019 года. Под его руководством команде провела девять матчей, в которых одержала три победы при трёх поражениях и трёх ничьих. С "Астаной" болгарский тренер выиграл пять трофеев и вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Сборная Казахстана осталась без главного тренера?

В шестом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6. После этой игры главный тренер национальной команды Али Алиев объявил об отставке.

Алиев официально был назначен главным тренером сборной Казахстана в мае, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова.

Кто ушёл достойнее: Алиев или Черчесов? Сравниваем два провала сборной Казахстана

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;13 октября - Северная Македония - Казахстан;15 ноября - Казахстан - Бельгия.

Владимир Вайсс принял решение по сборной Казахстана по футболу