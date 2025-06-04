Сборная Казахстана потеряла еще двух игроков. Известна причина

Рулевой сборной Казахстана Али Алиев высказался о кадровых потерях своей команды перед июньскими играми. Национальная дружина проведет товарищескую встречу с Беларусью (5 июня) и квалификационный матч ЧМ-2026 с Северной Македонией (9 июня), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Есть кадровые потери. Хочется Романа Асранкулова поддержать, у него в семье случилось горе. Микротравмы у Алибека Касыма, нет Абата Аймбетова.

Айбара Жаксылыкова мы потеряли не из-за микротравмы, он приехал с пневмонией. Он покинул стан сборной и мы вызвали Рамазана Каримова, сделал МРТ, но у него тоже выявилась проблема - позвоночная мышца оказалась травмированной", - рассказал Алиев.