Самородов сделал признание о главной звезде сборной Казахстана

Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов высказался о Бахтиере Зайнутдинове, выступающем за турецкий "Бешикташ", передают Vesti.kz.

- Главной звездой сборной Казахстана часто называют Зайнутдинова. Можешь с этим согласиться?

- Ну конечно. Он лидер в раздевалке и на поле. Как с этим не согласиться? Баха играет сейчас на неплохом уровне, даже достаточно приличном. Если мы говорим, что в Россию приезжают классные легионеры, то в Турцию ведь вообще едут мировые звезды. Многие играют за "Галатасарай" или тот же "Бешикташ". Икарди, Заа, с Бахтиером в "Бешикташе" Чиро Иммобиле играет. Зайнутдинов - единственный футболист сборной Казахстана, играющий сейчас на топ-уровне, - приводит его слова "Чемпионат".

- Бахтиер шел постепенно: из Казахстана в "Ростов", потом в ЦСКА - и в Европу. Рассматриваешь ли ты для себя подобный путь через более сильную российскую команду?

- Конечно. Пример Бахи доказал, что это реально. Главное - работать над собой. Он большой молодец, работяга, простой парень, не зазвездившийся. А я сейчас нахожусь в хорошем начале пути.

Напомним, 6 августа Самородов перешел в "Ахмат" из родного "Актобе", подписав контракт до 2028 года.

Ранее Максим сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, назвал главную причину перехода в "Ахмат", рассказал об интересе других клубов, а также сделал заявление о переходе в "Реал".