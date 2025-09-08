"С таким же теннисным счётом": что говорят в Бельгии о матче с Казахстаном

Бельгийский сайт sporza.be отреагировал крупную на победу "красных дьяволов" в матче против сборной Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча 6-го тура группы J прошла в Брюсселе и завершилась со счётом 6:0 в пользу бельгийской команды.

"Сборная Бельгии вновь показала впечатляющий результат в отборочном цикле чемпионата мира-2026. На этот раз подопечные Руди Гарсии разгромили команду Казахстана в Брюсселе со счётом 6:0.

После недавней победы над Лихтенштейном с таким же "теннисным" счётом бельгийцы вновь продемонстрировали полный контроль над игрой. В стартовом составе оказалось четыре новых игрока, включая Шарля Де Кетеларе, но это не помешало команде полностью доминировать над слабым соперником. Назовёте одного казахстанца?..

Главными героями встречи стали Кевин Де Брюйне и Жереми Доку, которые порадовали болельщиков красивыми голами. Уже в первом тайме бельгийцы забили дважды, а во втором продолжили наращивать преимущество: голы Николаса Раскина, дубль Доку и точные удары Де Брюйне с Томом Мёнье довели счёт до 6:0.

Суммарно за два последних матча бельгийцы забили 12 мячей и ни одного не пропустили, что придаёт уверенности перед настоящими испытаниями в октябре. Следующий матч "красных дьяволов" пройдёт 10 октября против Северной Македонии в Генте", - говорится в статье.

Отметим, что после игры главный тренер сборной Казахстана Али Алиев заявил о своей отставке. В федерации уже отреагировали на это, а ещё была озвучено имя приоритетного преемника Алиева в национальной команде.

