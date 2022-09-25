Прямая трансляция матча Казахстана после триумфа в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 07:50
©Мейірбек Тажкуранов

Сегодня, 25 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет заключительный матч группового раунда в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником станет команда Азербайджана.

Встреча пройдет в Баку и начнется в 22:00 по столичному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Добавим, что ранее Казахстан досрочно вышел из группы 3 дивизиона С после победы над командой Беларуси и обновил показатель по набранным очкам.

Победа позволила казахстанцам не только подняться в дивизион B, но и претендовать на выход на Евро-2024 через стыковые матчи.

О матче с Азербайджаном ранее высказался главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, назвавший интригу игры в Баку. Прокомментировал противостояние его коллега - Джанни Де Бьязи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Азербайджан

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