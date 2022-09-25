Прямая трансляция матча Казахстана после триумфа в Лиге наций

Сегодня, 25 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет заключительный матч группового раунда в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником станет команда Азербайджана.
Встреча пройдет в Баку и начнется в 22:00 по столичному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Добавим, что ранее Казахстан досрочно вышел из группы 3 дивизиона С после победы над командой Беларуси и обновил показатель по набранным очкам.
Победа позволила казахстанцам не только подняться в дивизион B, но и претендовать на выход на Евро-2024 через стыковые матчи.
О матче с Азербайджаном ранее высказался главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, назвавший интригу игры в Баку. Прокомментировал противостояние его коллега - Джанни Де Бьязи.