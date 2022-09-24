"Сквозило неуважение к моим парням". Адиев - о матче с Азербайджаном, новичках и Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о предстоящем матче с Азербайджаном в Лиге наций, изменениях в составе и конкурентах за право выйти на Евро-2024.

- Магомед Мусаевич, как мотивировать команду на эту игру, когда она уже выполнила задачу?

- Готовимся с позитивным настроением. Да, турнирная задача решена, но мы национальная сборная и стараемся быть достойными своей страны. Мы знаем потенциал наших соперников, у них квалифицированные футболисты. Легко не будет, но постараемся склонить чашу весов в свою сторону.

- Сборная Азербайджана давно не выигрывала у Казахстана и в этот раз намерена победить в два-три мяча, вы готовы к этому?

- Совершенно правильно думаете. Плохо было бы думать иначе о своей сборной. Но мы также нацелены на результат. На поле встречаемся и решаем вопрос, кто сильнее.

- Каковы шансы молодых игроков вроде Кусяпова и Садыбекова дебютировать за сборную в ближайшем матче?

- Есть шансы, если не с первых минут, но так или иначе возможен их выход, после вечерней тренировки мы определимся с составом.

- Есть ли вероятность, что будет играть Шайзада или Сейсен вместо Шацкого?

- Шацкий будет играть в любом случае.

- Есть ли изменения в игре сборной Азербайджана?

- Я видел матч со словаками. Помимо результата, можно занести в зачет и саму игру, команда действовала слаженно. Можно сказать, что сейчас Азербайджан выглядит более целостно.

- Если заглядывать немного в будущее, Грузия, Греция и Турция - наши возможные соперники в финальном раунде Лиги наций. Мы способны конкурировать с этими командами?

- Я так далеко не смотрю. Как тренеру, если я продолжу работу со сборной, то мне необходимо делать шаги в дальнейшем в проекции отбора на Евро-2024. На первом месте отбор на чемпионат Европы, посмотрим, какая группа будет у нас. Через отборочный цикл поймем, в каком мы состоянии, и лишь затем подумаем.

- После первой игры с Азербайджаном вы сказали Де Бьязи, что надо больше делать, а не говорить. Вы не боитесь, что завтра вам это может вернуться?

- Во-первых, я не так сказал, я сказал, что мы должны больше работать. Я не собираюсь давать советы чужой сборной. Прежде всего я знаю, что нужно делать моей команде. Что до игры, что после сквозило определенное неуважение к моим парням со слов Де Бьязи. Он начал говорить, кому повезло, кому нет, надо заниматься своей командой - именно в этом мой посыл.

Напомним, что заключительный матч группового этапа Лиги наций Азербайджан - Казахстан пройдет 25 сентября в Баку. Начало встречи - 22:00 по столичному времени.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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