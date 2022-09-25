Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу досрочно вышла в дивизион В Лиги наций, и уже известны некоторые возможные соперники подопечных Магомеда Адиева в новом розыгрыше турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы на своем поле обыграли Беларусь и за тур до финиша группового раунда выиграли турнир. Кто может стать конкурентом?

На понижение из дивизиона А: Англия (досрочно вылетела в В), Австрия, Чехия, Уэльс (все трое занимают последние места перед заключительным матчем), Франция или Польша (могут вылететь из А).

В дивизионе B могут остаться: Украина, Норвегия, Сербия или Швеция (все потенциальные конкуренты стоят на повышение или на вылет).

На повышение из дивизиона С: Турция, Греция и Грузия (все оформили выход из С за тур до финиша).

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Добавим, что в заключительном туре группового раунда сборная Казахстана сыграет в Баку с Азербайджаном. Матч покажут в прямом эфире, а Адиев высказался о составе на игру.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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