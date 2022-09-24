"Они достойны первого места". Тренер Азербайджана - о матче с Казахстаном и премиальных за победу

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи ответил на вопросы СМИ на пресс-конференции в преддверии матча шестого тура группы 3 дивизиона С Лиги наций против Казахстана в Баку, передает azerisport.com.

Встреча пройдет 25 сентября и начнется в 22:00 по времени Астаны.

- После игры со Словакией (2:1) вы сказали, что вам нужно время. Время для чего?

- Когда строишь дом, то сначала нужно заложить фундамент. За день этого не сделаешь. Если дом большой, то времени нужно еще больше. Первые четыре игры были хорошими в нашем исполнении. Мы могли не проиграть Словакии в Баку (0:1). В матче с Казахстаном мы сыграли лучше соперника (0:2). Хотя они сильны. Ничьей с Беларусью (0:0) могло и не быть, могли победить. Необязательные потери очков. Если бы не это, завтра могли играть за первое место. Но 10 очков, третья подряд победа и второе место - тоже хороший результат. Я доволен командой. Мы на верном пути.

- Во втором тайме со словаками команда весь тайм оборонялась. Вам не кажется, что наличие в составе Гара Гараева и Рагима Садыхова было бы плюсом?

- Мы должны думать с теми, кто с нами. Я всеми ими доволен. С игроками, которых вы отметили, мы много матчей проиграли. Двери сборной открыты для всех, но и закрыться могут тоже. Если ты в сборной, то должен вести себя лучше.

- А что вы нашли в Эльвине Джамалове, который в сборной не так хорош, как в клубе?

- Он боец. На поле выкладывается. Он важен для нас, даже если не играет. Всегда хорошо себя ведет. Я доволен им. В "Сабахе" он один из лидеров.

- Сообщается, что за победу футболисты получат по 35 000 манатов. Это не скажется отрицательно на команде?

- Я это не комментирую. Кто вам сказал, у того и спросите.

- Вы хотите остаться в Азербайджане и дальше? И, если останетесь, чего добьетесь?

- 1 октября, когда мой контракт завершится, я вам скажу.

- Может, все же разъясните ситуацию с Гара Гараевым?

- Это должно оставаться внутри команды. Не люблю говорить об этом. Если он у меня спросит, я ему скажу. Но он лучше всех знает, почему его нет с нами. Не хочу вести в прессе пустые разговоры. Я иногда смотрю в зеркало и спрашиваю себя, что делаю правильно, а что нет. Другим тоже советую.

- Сборная никогда не побеждала три матча подряд. Это вас мотивирует перед завтрашней игрой?

- Сложная будет игра. Никто не ждал, что Казахстан выиграет группу. Хорошая команда. Они достойны первого места. Надо забыть прошлые матчи. Завтра надо выиграть.

Ранее своими ожиданиями от этого матча поделился наставник сборной Казахстана Магомед Адиев.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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