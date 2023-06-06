Окреп и стал лидером. Почему лучший бомбардир "Актобе" заслужил дебюта в сборной Казахстана

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Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:20
©ФК "Актобе"

Уже через десять дней сборная Казахстана проведет следующий матч в отборочном цикле Евро-2024. Одним из тех, кто вошел в окончательный список Магомеда Адиева, стал 22-летний полузащитник "Актобе" Арман Кенесов. Корреспондент Vesti.kz - о том, почему в этот раз хавбек должен дебютировать в футболке национальной команды.

16 июня сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Сан-Марино, а еще три дня спустя - в гостях с Северной Ирландией. Пока в активе казахстанской дружины три очка после двух сыгранных туров в марте.

Кенесов уже не раз вызывался в национальную сборную. Впервые он оказался на скамейке запасных еще в марте прошлого года, 15 месяцев назад. К текущему моменту на счету игрока пять попаданий в заявку на матчи сборной, но при этом дебюта все еще не было. В мартовских матчах со Словенией (1:2) и Данией (3:2) он также был на скамейке запасных.

Этот сезон - уже самый результативный в карьере Кенесова на уровне КПЛ. Он забил в составе "Актобе" пять голов, и по этому показателю является лучшим в клубе. Больше него в чемпионате отличались лишь Жоао Пауло из "Кайрата" (11) и Асхат Тагыберген из "Ордабасы" (6). 

В матче шестого тура против "Атырау" (4:0) Андрей Карпович выпустил Армана лишь на 70-й минуте при скользком счете 1:0. Менее чем за 80 секунд полузащитник отличился голом из-за пределов штрафной. А на 76-й минуте он оформил дубль, забив еще одним красивым ударом:

В следующем матче с "Тоболом" (2:2) Кенесов появился уже в стартовом составе. И он отблагодарил тренера забитым голом, который и открыл счет в матче. 

В восьмом туре Арман вышел с первых минут против "Аксу" (2:1). Во втором тайме хавбек вновь забил из-за пределов штрафной площадки.

Следующие три матча получились для игрока безголевыми, но в последней игре с "Шахтером" (2:0) он вновь забил, отличившись впервые в сезоне на стадионе имени Кобланды Батыра.

Кенесов забивает больше, чем ряд номинальных нападающих и атакующих футболистов, вызывающиеся в сборную Казахстана. При этом он по-прежнему способен демонстрировать свою тактическую гибкость, играя на любой позиции в полузащите, начиная с разрушителя и заканчивая плеймейкером, и практически в любом участке на фланге, начиная с латераля и заканчивая вингером. 

Адиев ранее в интервью нашему изданию объяснил, что у него были мысли выпустить Кенесова на поле в мартовских матчах. Но роль сыграло сомнение в том плане, что соперники превосходили казахстанцев в росте, и при стандартах были очень опасны. Кенесов, чей рост составляет 172 сантиметра, по мнению тренера, не подошел под такую игру.

Однако теперь, в матче с Сан-Марино, дебют Кенесова выглядел бы вполне логично. Это соперник, с которым можно играть первым номером, и какого-то колоссального давления с точки зрения выездного матча, фанатов на трибунах наверняка не будет. С другой стороны, Адиев уже заявил, что нельзя недооценивать Сан-Марино и относится к этому сопернику как к команде, с которой можно экспериментировать. 

Однако та отдача, которую показывает Арман в играл за клуб, должна стать решающим фактором в выборе тренера. И если у полузащитника не возникнет никаких проблем со здоровьем, то он должен появиться на поле хотя бы в одной из игр.

Отметим, что в ближайших матчах за сборную также могут дебютировать вратари Бекхан Шайзада и Данил Устименко, а также нападающие Вячеслав Швырев и Владислав Прокопенко. Все остальные футболисты, вошедшие в окончательную заявку, ранее за сборную уже играли. 

Фото: ФК "Актобе", КФФ©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Футбол Сборная РК по футболу КПЛ Актобе ФК Чемпионат Европы по футболу Кенесов Арман Казахстан Адиев Магомед Пауло Жоао Кайрат ФК Ордабасы ФК Атырау ФК Карпович Андрей Тобол ФК Аксу ФК Шахтер ФК

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