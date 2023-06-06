Автор: Димаш Тулегенов

Уже через десять дней сборная Казахстана проведет следующий матч в отборочном цикле Евро-2024. Одним из тех, кто вошел в окончательный список Магомеда Адиева, стал 22-летний полузащитник "Актобе" Арман Кенесов. Корреспондент Vesti.kz - о том, почему в этот раз хавбек должен дебютировать в футболке национальной команды.

16 июня сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Сан-Марино, а еще три дня спустя - в гостях с Северной Ирландией. Пока в активе казахстанской дружины три очка после двух сыгранных туров в марте.

Кенесов уже не раз вызывался в национальную сборную. Впервые он оказался на скамейке запасных еще в марте прошлого года, 15 месяцев назад. К текущему моменту на счету игрока пять попаданий в заявку на матчи сборной, но при этом дебюта все еще не было. В мартовских матчах со Словенией (1:2) и Данией (3:2) он также был на скамейке запасных.

Этот сезон - уже самый результативный в карьере Кенесова на уровне КПЛ. Он забил в составе "Актобе" пять голов, и по этому показателю является лучшим в клубе. Больше него в чемпионате отличались лишь Жоао Пауло из "Кайрата" (11) и Асхат Тагыберген из "Ордабасы" (6).

В матче шестого тура против "Атырау" (4:0) Андрей Карпович выпустил Армана лишь на 70-й минуте при скользком счете 1:0. Менее чем за 80 секунд полузащитник отличился голом из-за пределов штрафной. А на 76-й минуте он оформил дубль, забив еще одним красивым ударом:

В следующем матче с "Тоболом" (2:2) Кенесов появился уже в стартовом составе. И он отблагодарил тренера забитым голом, который и открыл счет в матче.

В восьмом туре Арман вышел с первых минут против "Аксу" (2:1). Во втором тайме хавбек вновь забил из-за пределов штрафной площадки.

Следующие три матча получились для игрока безголевыми, но в последней игре с "Шахтером" (2:0) он вновь забил, отличившись впервые в сезоне на стадионе имени Кобланды Батыра.

Кенесов забивает больше, чем ряд номинальных нападающих и атакующих футболистов, вызывающиеся в сборную Казахстана. При этом он по-прежнему способен демонстрировать свою тактическую гибкость, играя на любой позиции в полузащите, начиная с разрушителя и заканчивая плеймейкером, и практически в любом участке на фланге, начиная с латераля и заканчивая вингером.

Адиев ранее в интервью нашему изданию объяснил, что у него были мысли выпустить Кенесова на поле в мартовских матчах. Но роль сыграло сомнение в том плане, что соперники превосходили казахстанцев в росте, и при стандартах были очень опасны. Кенесов, чей рост составляет 172 сантиметра, по мнению тренера, не подошел под такую игру.

Однако теперь, в матче с Сан-Марино, дебют Кенесова выглядел бы вполне логично. Это соперник, с которым можно играть первым номером, и какого-то колоссального давления с точки зрения выездного матча, фанатов на трибунах наверняка не будет. С другой стороны, Адиев уже заявил, что нельзя недооценивать Сан-Марино и относится к этому сопернику как к команде, с которой можно экспериментировать.

Однако та отдача, которую показывает Арман в играл за клуб, должна стать решающим фактором в выборе тренера. И если у полузащитника не возникнет никаких проблем со здоровьем, то он должен появиться на поле хотя бы в одной из игр.

Отметим, что в ближайших матчах за сборную также могут дебютировать вратари Бекхан Шайзада и Данил Устименко, а также нападающие Вячеслав Швырев и Владислав Прокопенко. Все остальные футболисты, вошедшие в окончательную заявку, ранее за сборную уже играли.

Фото: ФК "Актобе", КФФ©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →