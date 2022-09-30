Еще не время. Десять игроков сборной Казахстана, которые так и не дебютировали за команду

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Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 14:15
©КФФ

Попасть в сборную своей страны - мечта для любого футболиста. Но вот попасть в нее лишь полдела, ведь важнее и значимее дебютировать в ее составе. Некоторым с этим фартит с первого раза, к примеру, как 20-летнему дебютанту сборной Казахстана Адилету Садыбекову, а кому-то с нескольких раз так и не удается выйти на поле в качестве игрока главной команды страны. Корреспондент Vesti.kz вспомнил десять игроков сборной Казахстана, которые были в заявках на матчи, но так и не дебютировали за команду в последние годы.

Мы отобрали лишь тех игроков, которые присутствовали в заявке на матч. Учитывались все товарищеские игры сборной и официальные, кроме, разве что, контрольной встречи с так называемой сборной легионеров КПЛ, которая прошла в этом году.

Бекхан Шайзада (24 года, девять матчей в запасе)

Голкипер "Ордабасы" впервые оказался в составе сборной в марте прошлого года, когда остался на скамейке запасных в выездной игре с Украиной (1:1). До конца года он еще дважды был в роли запасного, но окончательно примкнул к костяку коллектива Бекхан уже при Магомеде Адиеве в этом году. Во всех шести матчах прошедшего группового этапа Лиги наций вратарь оказывался на скамейке запасных.

Пока сложно оценивать шансы Шайзады дебютировать в сборной в ближайшее время. Как-никак Игорь Шацкий - безукоризненный номер один для тренерского штаба, а в заявке также есть Мухаммеджан Сейсен, уже успевший дебютировать в сборной. Посмотрим, может быть, товарищеские игры ускорят процесс внедрения Шайзады в основной состав команды.

Арман Кенесов (22 года, три матча в запасе)

Перспективный универсал из "Актобе" был частью сборной Казахстана в начале этого года. Андрей Карпович вызвал Кенесова на стыковые игры с Молдовой в рамках Лиги наций в марте. Но в обеих встречах наставник оставлял Армана на скамейке запасных. Затем, уже при Адиеве, Кенесов был в заявке на гостевой матч со Словакией (1:0), но на поле так и не вышел.

Шансы дебютировать за сборную в ближайшее время у Кенесова уменьшились. Дело в том, что полузащитнику не хватает игровой практики в "Актобе". В КПЛ-2022 он провел лишь две полные игры, и то они пришлись на второй и третий тур чемпионата еще весной. Поэтому Арману сначала нужно наладить игровое время в клубе, а уже затем двери сборной снова станут для него открытыми.

Марсель Исламкулов (28 лет, три матча в запасе)

Сейчас этот вратарь выступает в составе павлодарского "Аксу", и из 26 возможных матчей он отыграл лишь 11. Впервые он оказался на скамейке запасных национальной сборной еще летом 2017-го при Александре Бородюке, когда Казахстан дома проиграл Дании (1:3). В ноябре 2018-го он понадобился в качестве запасного Станимиру Стойлову в Лиге наций против Грузии (1:2). Последний раз он был на скамейке сборной в феврале 2019-го в рамках товарищеского матча с Молдовой (1:0) при Михале Билеке.

Исламкулов трижды был близок к выходу на поле, причем при трех разных тренерах. Но в итоге этого не произошло. С последнего такого шанса прошло почти четыре года, а прогресса в карьере Марселя так и не случилось. Сейчас Исламкулов, к сожалению для себя, не приблизится даже к топ-5 лучших вратарей страны. Поэтому шансы когда-нибудь сыграть за сборную тают на глазах.

Данияр Усенов (21 год, два матча в запасе)

Молодой хавбек "Кайрата" получил вызов в сборную весной прошлого года от Талгата Байсуфинова. В итоге он провел две игры на скамейке запасных - дома с Францией (0:2) и в гостях с Украиной (1:1). В этом году Данияр провел лишь три игры за сборную, но за молодежную. В двух случаях он выходил на замену, поэтому о статусе ключевого даже в команде U-21 говорить не приходится.

В КПЛ Усенов играет стабильно, но во многом из-за безвыходности тренерского штаба алматинцев уж слишком скромный выбор игроков. И пока своим выступлением Данияр не приблизил себя к составу национальной сборной.

Данил Устименко (22 года, два матча в запасе)

Перспективный голкипер играет не без ошибок, что можно сказать о любом игроке в мире. Несмотря на критику, которая временами обрушивается на стража ворот "Кайрата", он является чуть ли не самым стабильным вратарем в Казахстане. В КПЛ он сыграл во всех матчах, а в Кубке Казахстана даже заработал для команды пенальти.

На самом деле Устименко сейчас находится на подступах к дверям национальной сборной. Он вполне может конкурировать за место в составе уже сейчас. Ранее он дважды находился в заявке сборной, и было это в рамках осенней части Лиги наций-2020/21.

Нурлан Даиров (27 лет, два матча в запасе)

Защитник "Тараза" проводит относительно неплохой сезон в составе жамбыльцев. В 24 матчах во всех турнирах он оформил два ассиста, заработал три предупреждения и лишь раз был заменен и то из-за повреждения. Но кажется, что этого все равно недостаточно для вызова в сборную.

В июне прошлого года он впервые оказался на скамейке национальной команды, но на поле в товарищеской встрече с Северной Македонией (0:4) он так и не вышел. В этом году был в заявке на игру Лиги наций с Молдовой (1:2, 5:4 - по пенальти), однако также на поле не вышел. Двери сборной для Даирова не закрыты, но чтобы попасть туда, ему нужно по-настоящему впечатлить тренерский штаб. Конкуренция в линии обороны по-прежнему высокая.

Талгат Кусяпов (23 года, один матч в запасе)

Защитник "Астаны" проводит первый сезон в составе столичных, хотя перебрался в систему клуба еще шесть лет назад. В составе "сине-желтых" Кусяпов на хорошем счету, несмотря на периодические ошибки и временами не самую уверенную игру.

В этом месяце он заслужил вызов в сборную от Адиева и в последнем матче против Азербайджана (0:3) даже был на скамейке запасных. Если Талгат продолжит стабильно играть за один из лучших клубов чемпионата, то рано или поздно дебютирует в сборной.

Тимур Рудосельский (27 лет, один матч в запасе)

Защитник "Турана" провел 16 матчей за молодежную сборную страны и какое-то время считался подающим надежды игроком. Но вот с главной сборной дела у Рудосельского не задались. Прошлогодний мартовский матч с Украиной (1:1) - единственный, в котором Тимур присутствовал в заявке. А ведь в декабре ему будет уже 28 лет.

Этим летом он вернулся в КПЛ из чемпионата Армении и в "Туране" является важным игроком стартового состава. Но это пока далеко не те показатели, которые нужны игроку для вызова в сборную. Шансов дебютировать в главной команде страны у Рудосельского с каждым годом все меньше.

Султан Абилгазы (25 лет, один матч в запасе)

Этот защитник моложе Рудосельского, но шансов на успех в сборной у него еще меньше. Чемпион Казахстана-2021 в составе "Тобола" с лета находится в статусе свободного агента. В первой половине сезона-2022 он играл как раз в "Туране", куда затем перешел Рудосельский, но в первом же туре был удален. Затем он трижды появлялся на поле, выходя на замену, суммарно наиграв в этих встречах 12 минут (без учета компенсированного).

В прошлом сезоне Абилгазы провел 15 матчей за "Тобол" во всех турнирах, и непонятно, с чем связан столь резкий провал в текущей кампании. В октябре 2020-го он был в заявке на игру сборной против Беларуси (0:2) в Лиге наций. После этого в сборной Султана не было и, кажется, еще долго не будет.

Ескендир Кыбырай (25 лет, один матч в запасе)

Многие эксперты называли латераля одним из открытий прошлого сезона в составе выстрелившего в квалификации еврокубков "Шахтера". Но сейчас Кыбырай лишь с грустинкой вспоминает прошлый сезон, ведь в этом он практически не играет в составе "Актобе". Всего восемь матчей в КПЛ-2022 и 349 минут - это явно не то, ради чего Ескендир переходил в стан "красно-белых".

В ноябре прошлого года сборная Казахстана провела товарищеский матч с Таджикистаном (1:0). Кыбырай был в заявке на матч, но на поле так и не появился. Тогда защитник очень расстроился тем, что Байсуфинов не дал выйти ему на поле. Сейчас же Ескендир прилично отдалился от национальной команды, но у 25-летнего парня еще есть время, чтобы реанимировать свою карьеру.

Напомним, что в этом году, помимо упомянутого Садыбекова, в сборной дебютировал 20-летний нападающий "Тараза" Абылайхан Жумабек.

Фото: КФФ©️

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