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Футбол

Султан Абилгазы (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Тобол зщ 21
Казахстан зщ
Дата рождения
22 февраля 1997 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
190
Вес, кг
82
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-17)

2

180
Товарищеские матчи 2013 Казахстан (U-17)

1

90
Международный юношеский (U-17) турнир "Делле Национи" 2013 Казахстан (U-17)

6-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2013 Казахстан (U-17)

2

45
Международный юношеский (U-17) турнир "Развитие" 2013 Казахстан (U-17)

3

240
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

270
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Окжетпес

5

1

143 1 (15)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Окжетпес-М

16

2+0

4

1

1307 11 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Окжетпес-М

3

1

2

204 6 (6)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Окжетпес

4

111 5 (6)
Вторая лига Казахстана 2016 Окжетпес-М

21

4+0

4

1846 11 (14)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

5

137
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Окжетпес

1

3 12 (12)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

6

540 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Окжетпес

Вторая лига Казахстана 2017 Окжетпес-М

13

2+0

4

1155 16 (16)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21)

2

135
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

45
Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол

8

3

528 3 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол

Вторая лига Казахстана 2018 Тобол-М

8

1

471 7 (21)
Лига Европы 2018/19 Тобол

Премьер-Лига Казахстана 2019 Тобол

15

1+1

5

1027 4 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Тобол

2

117
Вторая лига Казахстана 2019 Тобол-М

1

90 4 (17)
Лига Европы 2019/20 Тобол

Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тобол

12

1+0

5

566 2 (12)
Лига наций 2020/21 Казахстан

4 (4)
Суперкубок Казахстана 2021 Тобол

1

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Тобол

8

318 1 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Тобол

7

1+0

1

542 1 (4)
Лига конференций 2021/22 Тобол

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