|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан (U-17)
|
1
|
|
|
|
|90
|Международный юношеский (U-17) турнир "Делле Национи" 2013
|Казахстан (U-17)
|
|
|
|
|
|6-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2013
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|45
|Международный юношеский (U-17) турнир "Развитие" 2013
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|240
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Окжетпес
|
5
|
|
|
1
|
|143
|1 (15)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Окжетпес-М
|
16
|
2+0
|
|
4
|
1
|1307
|11 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Окжетпес-М
|
3
|
|
|
1
|
2
|204
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
4
|
|
|
|
|111
|5 (6)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Окжетпес-М
|
21
|
4+0
|
|
4
|
|1846
|11 (14)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
5
|
|
|
|
|137
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|3
|12 (12)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
|
|540
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2017
|Окжетпес-М
|
13
|
2+0
|
|
4
|
|1155
|16 (16)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|135
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
8
|
|
|
3
|
|528
|3 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2018
|Тобол-М
|
8
|
|
|
1
|
|471
|7 (21)
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
15
|
1+1
|
|
5
|
|1027
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|117
|Вторая лига Казахстана 2019
|Тобол-М
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (17)
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
|
|
|
|
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
12
|
1+0
|
|
5
|
|566
|2 (12)
|Лига наций 2020/21
|Казахстан
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Суперкубок Казахстана 2021
|Тобол
|
|
|
|
1
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Тобол
|
8
|
|
|
|
|318
|1 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Тобол
|
7
|
1+0
|
|
1
|
|542
|1 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Тобол
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