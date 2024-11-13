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Назван точный счет матча Лиги наций Казахстан - Австрия

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Назван точный счет матча Лиги наций Казахстан - Австрия ©КФФ

14 ноября сборная Казахстана по футболу сыграет с Австрией в рамках группового этапа Лиги наций. Появился прогноз с точным счетом, передают Vesti.kz.

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14 ноября сборная Казахстана по футболу сыграет с Австрией в рамках группового этапа Лиги наций. Появился прогноз с точным счетом, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Алматы. В третьем туре австрийцы разгромили казахстанцем - 4:0. 

Черчесов сделал заявление перед матчем Лиги наций

"Казахстан
Уровень конкуренции в дивизионе B Лиги наций оказался для сборной Казахстана слишком высоким, ведь в стартовых четырех матчах хозяева набрали всего одно очко. В сентябре "снежным барсам" удалось сохранить нулевую ничью с Норвегией (0:0), после чего подопечные Станислава Черчесова потерпели три поражения подряд – от Словении (0:3), Австрии (0:4) и Словении (0:1). Естественно, что сборная, занимающая 107-е место в рейтинге ФИФА, уже смирилась с неизбежностью понижения в классе. К слову, Казахстан за всю свою историю своей независимости не принимал участия ни в одном крупном международном футбольном турнире.

Официально это может случиться уже в четверг, если не удастся одолеть Австрию в Алматы. В заявку на предстоящий сбор не попали защитник Малый ("Ордабасы"), опытные хавбеки Куат ("Астана", 6 голов) и Бейсебеков ("Астана"), а также Каиров ("Актобе"), Ерланов ("Ордабасы"), Тапалов ("Тобол") и Астанов ("Астана", 1 гол). В атаке главной звездой команды является вингер Баха Зайнутдинов ("Бешикташ", 14 голов в 37 матчах), однако ни он, ни вся сборная еще не сумели разжиться голами в текущей кампании.

Австрия
Конечно, сборная Австрии является куда более статусной командой, тем более что бело-красные совсем недавно шумели на Евро в Германии, где заняли первое место в своей группе, опередив Францию, Нидерланды и Польшу, а затем уступили Турции со счетом 1:2 в 1/8 финала. В нынешней кампании Лиги наций Das Team в сентябре стартовала с ничьей 1:1 в Словении и поражения 1:2 в Норвегии. Но в прошлом месяце подопечные Ральфа Рангника взяли верх над Казахстаном (4:0) и, прежде всего, Норвегией (5:1) на своем поле. В турнирной таблице Австрия перед заключительными двумя турами имеет по семь набранных очков с двумя вышеупомянутыми конкурентами, а потому просто обязана побеждать в четверг.

Гости остались без своего капитана Алабы ("Реал" Мадрид, 105 матчей, 15 голов), который все еще восстанавливается после тяжелой травмы. С другой стороны, в оборону вернуться защитники Дансо ("Ланс") и Максимилиан Вебер ("Лидс"). Большую часть состава по-прежнему составляют игроки из Бундеслиги, в том числе – опытные Забитцер ("Боруссия" Дортмунд, 20 голов), Лаймер ("Бавария", 20 голов), Гриллитш ("Хоффенхайм") и Баумгарнер ("Лейпциг", 17 голов). В атаке основную опасность воротам соперника несет Грегорич ("Фрайбург", 17 голов) и особенно Арнаутович ("Интер", 39 голов), которые будут конкурировать за место в старте. 

Прогноз на матч Казахстан – Австрия
Сборная Казахстана не то, что не побеждала в нынешней Лиге наций, но даже не забила еще ни одного мяча. Хозяева практически смирились с неизбежностью вылета в дивизион C, а потому едва ли у мотивированный австрийцев возникнут трудности в четверг. Смело ставим на триумф подопечных Рангника. 

Прогноз на счет
Поставлю на точный счет 3:0 в пользу сборной Австрии", - говорится Vprognoze.

Отметим, что 17 ноября Казахстан встретится на выезде с Норвегией. С окончательным составом казахстанской команды на предстоящие игры можно ознакомиться здесь. На данный момент в группе 3 дивизиона B Лиги наций такая турнирная ситуация: Норвегия (7 очков), Австрия (7), Словения (7), Казахстан (1).

Ранее Адлет Барменкулов покинул пост президента Казахстанской федерации футбола. Сообщается, что нового главу изберут на Внеочередной конференции КФФ 20 декабря.

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