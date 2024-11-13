Черчесов сделал заявление перед матчем Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов поделился своими ожиданиями по поводу предстоящих матчей в групповом этапе Лиги наций, передают Vesti.kz.

14 ноября Казахстан примет дома Австрию, а 17-го числа сыграет на выезде с Норвегией.

"Австрия, Норвегия и Словения довольно одинаково сильны, но австрийцы как-то свежее играют. Не зря же они так легко обыграли Норвегию. Поэтому они фавориты на победу в группе. Но мы сделаем все возможное, чтобы набрать очки.

Это будет совершенно другая игра, чем в Линце. На этот раз австрийцам придется долго к нам лететь. В поединке, состоявшемся месяц назад, мы сыграли не то чтобы плохо, но допустили несколько больших ошибок", - цитирует Черчесова Kicker.de.