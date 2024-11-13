Черчесов сделал заявление перед матчем Лиги наций
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов поделился своими ожиданиями по поводу предстоящих матчей в групповом этапе Лиги наций, передают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов поделился своими ожиданиями по поводу предстоящих матчей в групповом этапе Лиги наций, передают Vesti.kz.
14 ноября Казахстан примет дома Австрию, а 17-го числа сыграет на выезде с Норвегией.
"Австрия, Норвегия и Словения довольно одинаково сильны, но австрийцы как-то свежее играют. Не зря же они так легко обыграли Норвегию. Поэтому они фавориты на победу в группе. Но мы сделаем все возможное, чтобы набрать очки.
Это будет совершенно другая игра, чем в Линце. На этот раз австрийцам придется долго к нам лететь. В поединке, состоявшемся месяц назад, мы сыграли не то чтобы плохо, но допустили несколько больших ошибок", - цитирует Черчесова Kicker.de.
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С окончательным составом казахстанской команды на предстоящие игры можно ознакомиться здесь. На данный момент в группе 3 дивизиона B Лиги наций такая турнирная ситуация: Норвегия (7 очков), Австрия (7), Словения (7), Казахстан (1).
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