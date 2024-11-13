Роналду назвал игроков, которые его разочаровали

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о футболистах, которые его разочаровали, передают Vesti.kz.

Роналду получил престижную награду от Федерации футбола Португалии (FFP).

"Меня часто разочаровывают некоторые игроки, которые не хотят представлять национальную команду. Это быстро проходит, и нет ничего лучше, чем играть. Многие говорят, что Португалия - маленькая страна. Португалия - большая страна. Мы должны думать так, что, несмотря на размер страны, у нас есть все: необыкновенная страна, инфраструктура, стадионы, великолепные тренеры. Потенциал этих игроков, звезд, которые у нас есть, нам просто нужно сгладить некоторые острые углы и подумать, что однажды мы станем великими. Я верю, что Португалия будет великой не только в футболе, но и в других видах спорта", - цитирует Криштиану A Bola.