Криштиану Роналду получил "самый престижный трофей"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил престижную награду от Федерации футбола Португалии (FFP) сообщают Vesti.kz.

Церемония вручения наград Quinas de Ouro, организуемая FFP, состоялась накануне в Лиссабоне. Роналду получил самый престижный трофей – Quinas de Platina - за то, что он был послом выдающихся достижений Португалии и провел более 200 матчей за сборную страны.

"Quinas de Platina – самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии – считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду. Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну. Я не сомневаюсь, что то, чему я был свидетелем на протяжении многих лет, во многом связано с тем, что он любит носить футболку сборной, с его преданностью продвижению Португалии, превращению ее в страну, которую любит весь мир. Я лишь хочу поблагодарить Криштиану за все, чему он посвятил себя, за его любовь к сборной и, прежде всего, к Португалии. Поздравляю и спасибо вам", – цитирует A Bola президента федерации Фернанду Гомеша.

Сам Роналду рассказал, что для него значит играть за сборную Португалии.

"Я горжусь тем, что получил этот трофей – мне кажется, что это не конец, а начало. Много гордости, много жертв, много работы. Я мечтал провести первый матч за сборную, потом 25-й, 50-й, потом достичь трехзначных цифр. Я стал думать о 150-й игре, о 200-й. Я играл в нескольких клубах, выиграл много трофеев, но нет ничего лучше, чем играть за сборную, представлять свою страну, свою культуру, своих детей", – сказал Криштиану.

В составе сборной Португалии 39-летний форвард провел 216 матчей и забил 133 гола. Оба показателя являются рекордными для мирового футбола.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также в его карьеры были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Криштиану Роналду "выгнали" из сборной Португалии: названа причина