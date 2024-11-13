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Озвучено будущее Жоао Пауло в "Кайрате"

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Озвучено будущее Жоао Пауло в "Кайрате" ©ФК "Кайрат"

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло продолжит карьеру в алматинском клубе, передают Vesti.kz.

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Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло продолжит карьеру в алматинском клубе, передают Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, у него по окончанию сезона истек контракт с клубом, но в ближайшее время стороны подпишут новое соглашение, которое будет рассчитано на один год – до конца сезона-2025.

Напомним, что Жоао Пауло перешел в "Кайрат" из шымкентского "Ордабасы" по ходу сезона-2021. Всего в его активе 107 матчей за клуб, в которых он забил 46 голов и отдал 24 голевые передачи.

В составе алматинцев Жоао Пауло выиграл чемпионат Казахстана-2024, Кубок Казахстана-2021, а также сыграл в групповом этапе Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.

В карьере 36-летнего бразильца также были болгарские "Ботев" (Пловдив), "Лудогорец", южнокорейские "Инчхон Юнайтед", "Тэджон Ситизен", "Кванджу", бразильские "Ферровиария", "Ботафого" (Жуан-Песоа), АБС, "Баррас".

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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