Озвучено будущее Жоао Пауло в "Кайрате"

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло продолжит карьеру в алматинском клубе, передают Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, у него по окончанию сезона истек контракт с клубом, но в ближайшее время стороны подпишут новое соглашение, которое будет рассчитано на один год – до конца сезона-2025.

Напомним, что Жоао Пауло перешел в "Кайрат" из шымкентского "Ордабасы" по ходу сезона-2021. Всего в его активе 107 матчей за клуб, в которых он забил 46 голов и отдал 24 голевые передачи.

В составе алматинцев Жоао Пауло выиграл чемпионат Казахстана-2024, Кубок Казахстана-2021, а также сыграл в групповом этапе Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.

В карьере 36-летнего бразильца также были болгарские "Ботев" (Пловдив), "Лудогорец", южнокорейские "Инчхон Юнайтед", "Тэджон Ситизен", "Кванджу", бразильские "Ферровиария", "Ботафого" (Жуан-Песоа), АБС, "Баррас".

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