Воспитанник "Реала", которому предрекали звездное будущее, завершил карьеру в 19 лет: в чем причина?

Марк Кукалон, полузащитник мадридского "Реала", неожиданно объявил о завершении своей футбольной карьеры. Молодой игрок, которому пророчили блестящее будущее, принял это решение в 19 лет, передают Vesti.kz.

Причина - непрекращающиеся травмы. Постоянные повреждения заставили Кукалона задуматься о здоровье, и он решил, что уход из спорта - лучший выход.

Марк попал в академию "Реала" в 2016 году и прошел все возрастные категории клуба. Однако его профессиональный путь оказался полон испытаний.

Прошлый сезон он провел в аренде в "Лас Розас", команде из низшего испанского дивизиона, где пытался восстановиться после серии травм. Несмотря на усилия, возвращение в мадридский клуб обернулось новыми проблемами.

Постоянные рецидивы окончательно поставили крест на его мечтах о большой карьере.

Теперь Кукалон покидает футбол, оставив за собой историю о том, как неумолимые травмы могут прервать карьеру, которая обещала быть выдающейся.

- Эта травма после нескольких осложнений заставила меня принять сложное решение - попрощаться с футболом. В течение двух лет я перепробовал все, что было в моих силах, чтобы вновь вернуться и наслаждаться этим видом спорта. В конце концов, мне выпала честь быть частью лучшего клуба в мире и жить мечтой. Я научился и повзрослел как человек. Со мной остаются привитые мне ценности, конечно, футбол научил меня с каждым триумфом и поражением преодолевать препятствия, - написал Кукалон в социальной сети.

В сентябре 2022 года воспитанник "Реала", получил серьезную травму - разрыв крестообразной связки в матче юношеской Лиги УЕФА. Однако операция, которая должна была вернуть его в строй, осложнилась из-за попадания бактерии в сустав.

Это привело к развитию крайне редкой инфекции, с которой медики не смогли справиться.

По информацииврачи поставили Кукалона перед трудным выбором: продолжать попытки играть, рискуя здоровьем, или завершить карьеру и сосредоточиться на реабилитации.

Марк долго отказывался мириться с мыслью о прощании с футболом, упорно веря в свое возвращение. Но, осознав, что здоровье важнее, был вынужден принять болезненное, но необходимое решение - оставить спорт ради своего будущего.

Главный тренер команды "Реала" U-19 Альваро Арбелоа видел в нем перспективного игрока и предсказывал юноше блестящую карьеру. Более того, Кукалон носил капитанскую повязку, являясь лидером "сливочных" на поле. Однако травмы поставили крест на его карьере.

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