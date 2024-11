Нокаутом в 1-м раунде закончился бой легенды бокса за титул

Экс-чемпион мира кубинец Гильермо Ригондо (23-3, 16 КО) удачно вернулся на ринг после полуторагодичного простоя, сообщают Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Майами (США) 44-летний Ригондо встречался с доминиканцем Даннисом Ариасом (20-3, 17 КО). Поединок проходил в лимите второго легчайшего веса, а на кону боя стоял вакантный титул WBC International.

Все закончилось в первом раунде, когда Ариас капитулировал после того, как пропустил левый хук по печени.

The 44-year-old former world champion Guillermo Rigondeaux (23-3) 🇨🇺 makes a successful comeback with a first-round KO over Dannis Aguero Arias (20-3) 🇩🇴 and is the new WBC International Super Bantamweight titleholder in Miami, Florida 🇺🇸. pic.twitter.com/hiCllpIOu8