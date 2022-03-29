Казахстан вытащил матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу выиграла в серии пенальти в домашнем матче с Молдовой и сохранила место в дивизионе С Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Гости открыли счет на 13-й минуте встречи, когда отличился Игорь Армаш. В первом тайме казахстанцы нанесли четыре удара по воротам соперников, но ни один не попал в створ.

После перерыва тренерский штаб Андрея Карповича произвел три изменения: на поле вышли Тимур Досмагамбетов, Айбар Жаксылыков и Багдат Каиров.

Фланговый защитник Гафуржан Суюмбаев получил травмы и вынужденно покинул поле.

Возможность сравнять счет упустил Абат Аймбетов, когда бил головой после флангового навеса. Был шанс у Нуралы Алипа, который пробивал по воротам после розыгрыша штрафного удара.

В обоих случаях удачно сыграл голкипер гостей Дориан Райлян. На последних минутах основного времени из после штрафного удара из "девятки" мяч вытащил Игорь Шацкий.

В дополнительные 30 минут команды не смогли забить, а в серии пенальти успешнее оказались футболисты из Казахстана (5:4).

Решающий гол забил Георгий Жуков, а Шацкий отразил три удара (один удар перебивали и забили, а после другого футболист соперников не попал в ворота).

Напомним, в Кишиневе казахстанские футболисты одержали волевую победу со счетом 2:1, а по сумме двух игр (2:2) сыграли вничью.