Футболист из Германии решил выступать за сборную Казахстана

Немецкий защитник с казахстанскими корнями Роберт Бауэр в ближайшее время станет обладателем казахстанского паспорта, что позволит ему играть за сборную Казахстана. Об этом пишет телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

"Есть вероятность, что он сможет принять участие уже в сентябрьских матчах нашей национальной команды.

Ко всему прочему, наличие казахстанского документа позволит ему не считаться легионером в чемпионатах стран ЕАЭС. И как только он получит паспорт небесно-голубого цвета, с ним подпишет контракт московский "Спартак", находящийся в активном поиске крайнего правого защитника", - пишет источник.

Напомним, 26-летний Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. В 2015 году его приглашали в сборную Казахстана, но он отклонил вызов, хотя и не исключил, что в будущем может передумать.

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Бауэр – воспитанник "Карлсруэ". Выступал за немецкие клубы "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". В составе олимпийской сборной Германии он стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Два предыдущих сезона Бауэр провел в тульском "Арсенале", в составе которого провел 41 матч и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

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