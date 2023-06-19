Автор: Димаш Тулегенов

Новая неделя в отечественном спорте начинается с футбольного матча между сборными Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых известных футболистах в составе соперников и их главном тренере.

Матч между сборной Северной Ирландии и национальной командой Казахстана пройдет в Белфасте в ночь на вторник, 20 июня, и начнется в 00:45 по времени Астаны. Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Перед очной встречей сборная Северной Ирландии с тремя очками занимает предпоследнее, пятое место в таблице группы Н. У казахстанцев, как и у трех других сборных, шесть набранных баллов, и они находятся в группе лидеров.

Начнем краткое знакомство с главными лицами сборной Северной Ирландии с тренера - Майкла О'Нила. 53-летний североирландский специалист, который дал понять, что анализировать игру сборной Казахстана сложно из-за малоизвестности игроков этой команды, тренирует национальную дружину долгое время. Его первый период в сборной пришелся на декабрь 2011-го по апрель 2020-го, а второй раз он возглавил команду в декабре прошлого года.

В бытность игроком он выступал на позиции атакующего полузащитника, защищая цвета клубов из Северной Ирландии, Англии, Шотландии и США. На его счету 33 матча и пять голов за национальную сборную, которую он теперь тренирует.

В качестве тренера О'Нил работал и на клубном уровне. Это было в Шотландии, Ирландии и Англии. На протяжении двух с лишним лет, перед возвращением в сборную, он трудился в английском "Сток Сити". В начале десятых он выводил ирландский "Шемрок Роверс" в еврокубки. Что касается сборной, то под его руководством североирландские футболисты провели уже 75 встреч.

Джордж Сэвилл ("Миллуолл", 30 лет)

Опытный центральный полузащитник, за плечами которого 45 матчей в составе национальной сборной Северной Ирландии. Он начал заниматься футболом в системе "Рединга", а в 11 лет перебрался в академию "Челси", откуда спустя десять лет был продан за 1,25 миллиона евро. После он играл за такие известные клубы, как "Вулверхэмптон" и "Мидлсбро", но выступал за них лишь в Чемпионшипе. В АПЛ на счету Сэвилла проведенных матчей нет.

В декабре 2012-го Сэвилл, на тот момент еще принадлежавший "Челси", мог завоевать, вероятно, самый значимый трофей в своей карьере - клубный чемпионат мира. Североирландский хавбек был на скамейке запасных и в полуфинале с "Монтерреем" (3:1), и в финале с "Коринтиансом" (0:1). Но из-за поражения лондонцев в финале этого так и не случилось.

Ши Чарльз ("Манчестер Сити", 19 лет)

Юный универсальный полузащитник, способный также сыграть на нескольких позициях в обороне, провел в составе сборной семь игр. Он дебютировал в национальной команде в июне прошлого года. Чарльз является уроженцем Манчестера, и с детства находится в академии "Манчестер Сити". Он провел десятки матчей за юношеские и молодежные составы горожан, а в завершившемся сезоне дебютировал даже в основе.

В последних двух матчах АПЛ-2022/2023 Ши попал в заявку команды Пепа Гвардиолы. В игре с "Брайтоном" (1:1) он остался на скамейке запасных, а во встрече с "Брентфордом" (0:1) вышел на поле почти на полчаса. Кроме того, капитан молодежной команды "Сити" находился в заявке на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (1:1). Поэтому он точно почувствовал запах требла, пусть и не стал полноценной частью невероятного достижения этой команды.

Пэдди Макнейр ("Мидлсбро", 28 лет)

С 16 лет этот защитник находился в системе "Манчестер Юнайтед", и первые шаги в профессиональном футболе он тоже сделал именно в этом именитом клубе. В 2016-м перешел в "Сандерленд", а еще через два года оказался в "Мидлсбро". Большую часть своих матчей Макнейр провел во втором дивизионе Англии, но также на его счету 33 выступления в АПЛ.

За свою карьеру Пэдди успел выиграть Кубок Англии, а также провести одну игру в Лиге Европы. Нельзя сказать, что он оставил какой-то след в "Манчестер Юнайтед", но болельщики этого клуба должны помнить своего воспитанника, выходившего на поле под руководством Луи ван Гала.

Кстати, его участие в сегодняшнем матче под вопросом. Об этом накануне рассказывал О'Нил. Если Пэдди, на счету которого 60 выступлений за сборную, не сможет помочь партнерам, то это будет большая потеря для хозяев поля.

Джонни Эванс ("Лестер", 35 лет)

Еще один защитник, которого помнят по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" - это опытный Эванс. Капитан национальной сборной проведет свой очередной матч в родном Белфасте. Большую часть завершившегося сезона Джонни пропустил из-за травмы, и не смог помочь "Лестеру" сохранить прописку в АПЛ.

Он попал в "Юнайтед" в 16 лет, как и Макнейр, несколько раз съездил в аренду, попытался закрепиться в составе, а в 2015-м был продан в "Вест Бромвич". Пять лет назад оттуда Эванс перебрался в стан "Лестера". За свою карьеру он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, трижды побеждал в АПЛ, завоевал шесть национальных английских трофеев.

На счету Эванса 356 матчей в АПЛ и 46 выступлений в еврокубковых турнирах. Он провел уже 101 игру в футболке национальной сборной Северной Ирландии, в которых отметился пятью мячами.

Общая трансферная стоимость вызванных игроков сборной Северной Ирландии составляет 25,2 миллиона евро, и это немного больше, чем суммарный ценник казахстанских футболистов (21,25 миллиона).

Ранее сообщалось, что О'Нил из-за различных травм лишился порядка десяти важных игроков своей команды.

Фото: КФФ (1), УЕФА (2,3,6), ФК "Манчестер Сити" (4), ФК "Манчестер Юнайтед" (5)©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →