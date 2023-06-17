Казахстану сообщили хорошую новость перед четвертым матчем отбора на Евро-2024

Сборная Северной Ирландии понесла очередную потерю перед матчем с Казахстаном в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
По информации Keepup, перед началом матча с Данией стало известно, что защитник Крейг Каткарт получил травму спины, в результате чего число травмированных в сборной Северной Ирландии достигло 10 человек.
Ранее сообщалось, что другой защитник североирландцев Джамал Льюис выбыл из строя из-за травмы колена.
В третьем туре группы H Северная Ирландия на выезде уступили Дании (0:1), а Казахстан в гостях разгромил Сан-Марино (3:0).
Матч сборных Северной Ирландии и Казахстана состоится в Белфасте в ночь на 20 июня.
Ранее Магомед Адиев обратился к своим футболистам с просьбой переключиться на следующую игру и одержать в ней победу.
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